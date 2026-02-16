Betrunkener Fiat-Fahrer baut Unfall: Als die Polizei ankommt, ist er weg
Sondershausen - In Sondershausen im Kyffhäuserkreis hat am Rosenmontag ein junger Autofahrer einen Unfall gebaut.
Ein 24-Jähriger war nach dem erneuten Wintereinbruch auf der Landstraße 2083 zwischen den Ortsteilen Himmelsberg und Immenrode von der Fahrbahn abgekommen.
Der Fiat geriet danach in den Straßengraben und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte.
Durch die Wucht des Unfalls hatte das Smartphone des jungen Mannes einen Notruf abgesetzt. Als die Rettungskräfte inklusive der Polizei an der Unglücksstelle eintrafen, war nichts vom Fahrer zu sehen. Der 24-Jährige hatte sich nach seinem Unfall zu Fuß aus dem Staub gemacht. Es folgte eine intensive Suche nach dem Autofahrer.
Da der Fiat einer ortsansässigen Person zugeordnet werden konnte, machten sich die Einsatzkräfte in der Folge auf den Weg zu deren Wohnanschrift. Dort konnte der Unfallfahrer tatsächlich angetroffen werden.
Der mutmaßliche Grund für seine Flucht war dann auch schnell gefunden, denn der 24-Jährige war angetrunken. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Strafanzeige eingeleitet. Am Fiat entstand ein Totalschaden.
