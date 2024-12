Falschgeld-Alarm in Sachsen: Täter bezahlen mehrfach mit Blüten

Auf dem Falschgeld ist der Schriftzug "MovieMoney" zu sehen. © Polizei

Wie die Polizei mitteilte, kam es in einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Aue am gestrigen Dienstag zu gleich zwei Vorfällen.

Gegen 14 Uhr betrat ein Mann den Laden und kaufte Ware im Wert von elf Euro ein, die er mit einem gefälschten 100-Euro-Schein bezahlte. Anschließend verließ er mit dem Wechselgeld das Geschäft in unbekannte Richtung.

Nur zehn Minuten später wiederholte sich das Szenario mit einem anderen Mann. Dies erschien der Verkäuferin dann doch seltsam und sie prüfte die Scheine im Anschluss, wodurch der Schwindel auffiel.

Dies war nicht der erste Vorfall im Erzgebirge. Bereits Ende November gelang es unbekannten Tätern in drei Geschäften in Schneeberg, Falschgeld in den Umlauf zu bringen. Dabei nutzten die Unbekannten die "Blüten" zur Zahlung von Waren oder ließen sie sich wechseln.

Nicht in allen Fällen hatten die Täter Glück: In vier weiteren Läden in der Schneeberger Innenstadt versuchten sie den Betrug vergeblich.

Ob die Vorfälle im Zusammenhang stehen, kann aktuell noch nicht bestätigt werden. Es ist aber Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.