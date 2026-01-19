Falschparker ertappt: Botschaft auf vereister Scheibe lässt Beamte schmunzeln

Bochum - Mit freundlicher Unterstützung der winterlichen Temperaturen konnte ein Falschparker in Bochum überführt werden.

Auf der vereisten Scheibe steht geschrieben: "Sie parken im absoluten Halteverbot!" © Polizei Bochum

Die Polizei entdeckte das Fahrzeug am Montagmorgen an der Helenenstraße an einer äußerst ungünstigen Stelle: auf einem Gehweg, über einer Grenzmarkierung und zu allem Überfluss noch direkt in der Feuerwehrzufahrt einer Schule.

Eine auf die zugefrorenen Scheiben gekritzelte Botschaft ließ die Beamten zunächst jedoch schmunzeln.

"Sie parken im absoluten Halteverbot!" hatte ein unbekannter Bürger mit seinem Finger auf die vereisten Scheiben geschrieben.

Ein "völlig korrekter" Hinweis, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der 37-Fahrer des Wagens konnte anschließend ausfindig gemacht werden. Er gab an, sein Auto bereits am Sonntagabend dort abgestellt zu haben, um einkaufen zu gehen. Anschließend habe er vergessen, sein Fahrzeug ordnungsgemäß einzuparken.