Falschparker mit Drogen und ohne Führerschein erwischt

Ein Falschparker auf der Tank- und Rastanlage "Auerswalder Blick" war nicht nur ohne Führerschein, sondern auch mit Drogen unterwegs.

Am gestrigen Montagabend war der Deutsche zusammen mit seinem 38-jährigen Beifahrer auf der A4 in Richtung Chemnitz unterwegs, als beide an der Tank- und Rastanlage "Auerswalder Blick" eine Pause einlegten.

Trotz fehlender Berechtigung parkte der 42-Jährige seinen Mercedes auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz, was er später bereuen sollte. Denn dies fiel einigen Streifenpolizisten auf.

Die Beamten machten den Fahrer und seinen Kompagnon im dortigen Restaurant ausfindig.

Dabei stellte sich heraus, dass der 42-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein darauffolgender Drogenvortest sollte dies bestätigen: Er reagierte positiv auf Amphetamine, Opiate sowie Cannabis.

Doch der Mercedes-Fahrer muss sich noch wegen weiterer Vergehen verantworten: So stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.