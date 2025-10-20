Familiäre Spannungen enden blutig: 29-Jähriger sticht auf Nachbar ein

Hessisch Lichtenau - In einem Ortsteil von Hessisch Lichtenau ( Nordhessen ) wurde bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Sonntagmorgen ein Mann mit einem Messer verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

In Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) eskalierte am Sonntag ein Streit komplett und endete in einer blutigen Messerattacke. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gerieten in einem Wohnhaus ein 29-jähriger Mann und zwei weitere Bewohner - eine 46-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann - in einen Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 29-Jährige plötzlich mit einem Messer auf den 52-Jährigen eingestochen haben. Dieser wehrte sich mit Pfefferspray gegen den Angreifer.

Der dringend Tatverdächtige flüchtete anschließend aus dem Haus in der betreffenden Straße, bevor die Polizei Hessisch Lichtenau am Einsatzort eintraf.

Der verletzte 52-Jährige wurde von Rettungskräften mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittler gehen nach aktuellem Stand davon aus, dass die Tat im Zusammenhang mit länger andauernden familiären Konflikten steht.