Familie sprang aus brennender Wohnung: Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Die Eltern waren mit ihren Kindern aus dem Fenster gesprungen und verletzten sich schwer.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, haben die Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem verheerenden Feuer um Brandstiftung handelte.

Weil sich zum Zeitpunkt des Brandes sieben Menschen, darunter zwei Kleinkinder, in dem Haus befanden, stufte die Staatsanwaltschaft das Feuer als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Die Brandermittler sind derzeit immer noch für Untersuchungen vor Ort und bitten Zeugen unter der Telefonnummer 04922-91860 um Hinweise.

Das Gebäude war am 23. August in der Nacht in Brand geraten. Mehrere Personen waren von Rauch und Flammen eingeschlossen.