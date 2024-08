Schrecklicher Brand auf Nordseeinsel: Familie springt mit Säugling aus Fenster

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zu dem Haus in der Hindenburgstraße an. © Feuerwehr Landkreis Leer

Wie die Feuerwehr Leer am Morgen mitteilte, sei der Brand in dem Gebäude an der Hindenburgstraße gegen 2.40 Uhr ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss bereits voll in Flammen.

Mehrere Personen waren von Rauch und Feuer eingeschlossen, so die Feuerwehr. Die Familie der betroffenen Wohnung hatten sich durch einen Sprung aus dem Fenster bereits vor den Flammen gerettet.

Zuerst war der Familienvater gesprungen, der sich schwerste Verletzungen zuzog und es trotzdem noch schaffte, eines seiner Kinder aufzufangen. Die Mutter sprang zusammen mit einem Säugling aus dem Fenster, teilte die Feuerwehr weiter mit. Auch sie verletzte sich schwer.

Die beiden Kinder blieben nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt.

Die Feuerwehr rettete weitere Personen aus dem Gebäude. Insgesamt wurden drei Personen schwer, zwei Personen mittelschwer und vier Personen leicht verletzt, hieß es weiter.