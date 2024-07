Familien-Drama! Retter finden bewusstlose Frau, Verletzungen sind eindeutig

Neuss - Polizei- und Rettungskräfte sind am Montag zu einer Wohnung in Neuss ausgerückt, nachdem ein Mann (48) seine Ehefrau angegriffen haben soll. Die 44-Jährige wurde mit Strangulationsverletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei richtete nach dem Einsatz in Neuss eine Mordkommission ein. Der verdächtige Ehemann (48) kam in U-Haft. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, waren die Kräfte am Vortag zu dem Wohnhaus in der Krefelder Straße gerufen worden.

Demnach stießen Polizeibeamte und Sanitäter in der Wohnung des Ehepaares auf die bewusstlose 44-Jährige, die Strangulationsverletzungen im Halsbereich aufwies.

"Nach ersten Erkenntnissen soll der 48-jährige Ehemann seiner Frau diese Verletzungen zugefügt haben", schilderte ein Polizeisprecher.

Die 44-Jährige wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Sie befinde sich den Angaben zufolge "weiterhin in einem gesundheitlich kritischen Zustand".