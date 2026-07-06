Familiendrama in Mainz: Mann springt aus drittem Stock, Frau flüchtet mit Kindern
Mainz - Schreie, zerbrechende Gegenstände und schließlich ein Mann, der aus einem Fenster springt: Ein Familienstreit ist in der Nacht auf Montag in Mainz-Ebersheim auf dramatische Weise eskaliert. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Großaufgebot der Polizei musste anrücken.
Wie die Polizei berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 0.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Dresdener Straße gerufen.
Mehrere Anwohner hatten laute Schreie sowie Geräusche zerbrechender Gegenstände aus einer Wohnung gemeldet.
Als die Polizei die Wohnung erreichte, sprang ein 37-jähriger Mann unvermittelt aus einem Fenster im dritten Obergeschoss.
Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung wurde er in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.
Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine akute psychische Erkrankung des Mannes zu dessen Verhalten beigetragen haben.
Der 37-Jährige steht im Verdacht, seine Ehefrau während eines familiären Streits körperlich angegriffen und leicht verletzt zu haben. Auch das gemeinsame Kleinkind soll im Verlauf des Geschehens leichte Verletzungen erlitten haben.
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der Mann bereits vor dem Eintreffen der Polizei an einem Fenster gestanden und damit gedroht haben, hinunterzuspringen. Seine Ehefrau konnte ihn zunächst davon abhalten.
Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet
Der Frau gelang es anschließend, gemeinsam mit den beiden Kindern in die Wohnung eines Nachbarn zu flüchten. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige zudem einen Nachbarn angegriffen sowie Sachschäden im Treppenhaus und an einem Fenster verursacht haben.
Alle Beteiligten wurden vor Ort psychologisch und medizinisch durch Kriseninterventionskräfte betreut. Die Ermittlungen wegen des Verdachts mehrerer Straftaten, unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, dauern an.
Titelfoto: 5VISION.NEWS