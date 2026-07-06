Geldregen auf der A95: Mann vergisst Portemonnaie auf Autodach
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Von Jule Meck
Schäftlarn - Ein Mann hat sein Portemonnaie auf dem Autodach vergessen und ist dann bei Schäftlarn (Landkreis München) auf die Autobahn 95 gefahren.
Der gesamte Inhalt des Geldbeutels, verteilte sich am Sonntagmorgen bei der Fahrt auf der Autobahn, wie die Polizei mitteilte.
Den Angaben nach, hatte der Mann einen mittleren, dreistelligen Betrag an Bargeld im Geldbeutel gehabt.
Die Verkehrspolizei hielt Autofahrer auf und sammelte einen Großteil des Geldes und einige verlorene Dokumente entlang der A95 auf. Wie viel trotzdem verloren ging, blieb zunächst unklar.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa