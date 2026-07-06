Geldregen auf der A95: Mann vergisst Portemonnaie auf Autodach

Schäftlarn - Ein Mann hat sein Portemonnaie auf dem Autodach vergessen und ist dann bei Schäftlarn (Landkreis München) auf die Autobahn 95 gefahren.

Die Polizei sammelte das Bargeld entlang der Autobahn ein. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der gesamte Inhalt des Geldbeutels, verteilte sich am Sonntagmorgen bei der Fahrt auf der Autobahn, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach, hatte der Mann einen mittleren, dreistelligen Betrag an Bargeld im Geldbeutel gehabt.