Schüsse in Offenburg: Lebloser Mann aufgefunden, Frau erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen

Offenburg - In Offenburg sind laut Polizeiangaben am Montagmorgen Schüsse gefallen. Zwei Menschen verstarben nach dem Vorfall.

Die Polizei ist im Großaufgebot vor Ort. © Esther Busch / EinsatzReport24

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, gingen gegen 8 Uhr mehrere Notrufe wegen Schüssen ein. Daraufhin eilten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort in die Händelstraße.

In der Hofeinfahrt eines Wohnhauses fanden die Beamten einen toten Mann sowie eine schwerstverletzte Frau vor.

Die Polizisten leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. "Die schwerstverletzte Frau wurde von den

Rettungskräften zwar noch in eine Klinik eingeliefert, verstarb dort allerdings

kurze Zeit später", teilte die Polizei mit.

In der Nähe des Tatorts konnte eine Waffe sichergestellt werden.

Zum Alter der beiden Verstorbenen und in welcher Beziehung die zwei zueinander standen, machten die Beamten keine Angaben. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass keine weiteren Menschen bei dem Vorfall anwesend waren.