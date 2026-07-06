Schüsse in Offenburg: Lebloser Mann aufgefunden, Frau erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen
Von Johanna Baumann
Offenburg - In Offenburg sind laut Polizeiangaben am Montagmorgen Schüsse gefallen. Zwei Menschen verstarben nach dem Vorfall.
Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, gingen gegen 8 Uhr mehrere Notrufe wegen Schüssen ein. Daraufhin eilten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort in die Händelstraße.
In der Hofeinfahrt eines Wohnhauses fanden die Beamten einen toten Mann sowie eine schwerstverletzte Frau vor.
Die Polizisten leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. "Die schwerstverletzte Frau wurde von den
Rettungskräften zwar noch in eine Klinik eingeliefert, verstarb dort allerdings
kurze Zeit später", teilte die Polizei mit.
In der Nähe des Tatorts konnte eine Waffe sichergestellt werden.
Zum Alter der beiden Verstorbenen und in welcher Beziehung die zwei zueinander standen, machten die Beamten keine Angaben. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass keine weiteren Menschen bei dem Vorfall anwesend waren.
Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Die Polizei betont jedoch, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht.
Erstmeldung um 9.43 Uhr, aktualisiert um 10.30 Uhr.
Titelfoto: Esther Busch / EinsatzReport24