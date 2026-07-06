Randale in Meißen: Sieben Teenager demolieren Bank und werfen Trümmer auf Straße

Meißen - Sie rissen eine Bank auseinander, demolierten eine Mülltonne und warfen die Trümmer auf die Bahnhofstraße: Sieben Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren haben am Sonntagnachmittag gegen 17.40 Uhr am Ratsweinberg in Meißen für einen gefährlichen Zwischenfall gesorgt.

Am Ratsweinberg sollen sieben Jugendliche randaliert und Gegenstände auf die Bahnhofstraße geworfen haben. (Symbolfoto) © Thomas Türpe

Nach Angaben der Polizei hielten sich die Jugendlichen auf einer Aussichtsplattform oberhalb der Bahnhofstraße auf.

Dort zerstörten sie unter anderem eine Sitzbank und warfen abgerissene Holzlatten auf die Straße. Zudem demolierten sie eine Mülltonne und stießen auch diese von der Plattform.

Während die Mülltonne in einem Grundstück landete, fiel ihr Deckel auf den Radweg der Bahnhofstraße. Drei Radfahrer mussten ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Polizisten stellten die sieben deutschen Jugendlichen noch vor Ort.