Familienstreit eskaliert: Vier Erwachsene rangeln, zwei Kinder leicht verletzt

Altenburg - Bei einer Familie in Altenburg kochten am Wochenende die Emotionen mächtig hoch.

Nach dem Vorfall informierte die Polizei das Jugendamt. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Montag erklärte, waren in der Leipziger Straße mehrere Familienangehörige aneinandergeraten.

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten und gegenseitigen Beleidigungen wurde es in der Folge körperlich. Zwischen insgesamt vier Erwachsenen wurde es handgreiflich. Die Folge: vier Leichtverletzte.

Eine 29-Jährige hatte mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Darüber hinaus wurden den Angaben nach zwei Smartphones demoliert.

Zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren blieben von dem Streit nicht verschont. Im Gerangel seien sie geschubst worden, teilten die Beamten mit.