Familienstreit eskaliert: Sanitäter finden leblosen Mann, dann werden sie angegriffen!

Bei einem Einsatz in Kelsterbach wurden Sanitäter attackiert, während sie um das Leben eines Mannes kämpften. Die Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der schockierende Vorfall ereignete sich am Samstag im südhessischen Kelsterbach westlich von Frankfurt am Main, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach wurden die Sanitäter am Samstagabend wegen eines medizinischen Notfalls in der Hundert-Morgen-Straße alarmiert. Umgehend rückte ein Rettungswagen aus. Dessen Besatzung fand vor Ort einen leblosen Mann vor und begann sofort mit der Wiederbelebung.

"Aufgrund eines augenscheinlichen Familienstreits kam es hierbei bereits zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Sanitätern und umstehenden Personen sowie gezielten Schlägen gegen die Einsatzkräfte", setzte ein Polizeisprecher hinzu.

Auch als eine Notärztin eintraf und um das Leben des bewusstlosen Mannes kämpfte, hörten die Anfeindungen nicht auf. "Alle Rettungskräfte wurden immer wieder durch die umstehenden Personen angegriffen, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde", hieß es weiter.