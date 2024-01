24.01.2024 15:11 680 Fast 200 km/h: Polizei macht Jagd auf Raser

Am Dienstag hat die Polizei in Zwickau und auf der A72 an insgesamt vier Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Von Victoria Winkel

Zwickau - Die Polizei hat auf der A72 und in Zwickau wieder einmal Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Insgesamt wurden 172 Verstöße festgestellt. Ein Autofahrer war mit fast 200 km/h unterwegs. Die Polizei hat unter anderem auf der A72 Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Auch in Zwickau wurde kontrolliert. (Symbolbild) © 123rf/angelstorm Die Polizei führte am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr an vier Stellen im Zwickauer Stadtgebiet und auf der Autobahn die Kontrollen durch. Die Kontrollpunkte waren unter anderem auf der Reichenbacher Straße und der Neuplanitzer Straße. An beiden Stellen sind jeweils 50 km/h erlaubt. "Insgesamt wurden 1485 Fahrzeuge gemessen, von denen 74 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs waren, 13 von ihnen müssen mit einem Bußgeld rechnen, während die anderen ein Verwarngeld zahlen müssen", berichtete eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau in der Bilanz. Polizeimeldungen Männer tappen in Falle: Sie werden k. o. geschlagen, misshandelt und ausgesetzt! In Neuplanitz hatte der Spitzenreiter 81 km/h auf dem Tacho. Auf der Reichenbacher Straße war ein Autofahrer mit 79 km/h am schnellsten. Nach Abzug der Toleranz müssen beide Fahrer mit jeweils einem Punkt in Flensburg und einer Strafe von 180 Euro rechnen. Autofahrer auf A72 rund 60 km/h schneller als erlaubt Auch auf der A72 kontrollierten die Beamten der Verkehrspolizei an zwei Stellen. Vormittags und nachmittags waren die Polizisten zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Reichenbach (Fahrtrichtung Hof) sowie zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Hartenstein (Richtung Leipzig). Insgesamt wurden die Geschwindigkeiten von mehr als 4150 Fahrzeugen gemessen. Wie die Polizei in der Bilanz mitteilte, wurde die zugelassene Höchstgeschwindigkeit in 98 Fällen überschritten. "Die jeweiligen 'Spitzenreiter' fuhren 190 bei erlaubten 130 Stundenkilometern und 181 bei erlaubten 120 km/h. Beide müssen nach Toleranzabzug mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten und einem Bußgeld von 480 Euro rechnen", so die Polizeisprecherin. Erst Anfang Januar hat die Polizei an mehreren Stellen auf der A72 die Geschwindigkeiten gemessen. Das Fazit war recht positiv. Insgesamt hielten sich rund 100 Fahrer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

Titelfoto: 123rf/angelstorm