Fast 30 Fälle in zwei Jahren, Tausende Euro Schaden: Polizei schnappt Sprayer

"Sie hatten dort großflächig Buchstabenkombinationen, bestehend aus jeweils drei Buchstaben, gesprüht. Insgesamt sechs Graffiti in den Farben Schwarz, Rot, Grün und Silbergrau wurden dort festgestellt, unter anderem an einer Durchgangstür ein etwa 2,30 Meter mal 1,30 Meter großes Graffito und an einer Außenmauer eine etwa einen Meter mal 2,70 Meter große Schmiererei. Die beiden jungen Männer hatten entsprechende Spraydosen und Stifte dabei, welche als Beweismittel sichergestellt wurden", erklärt eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz .

Das Duo war Anfang März 2022 bei Schmierereien an der historischen Stadtmauer in Annaberg gestellt worden.

Dem jungen Mann werden laut Polizei 20 Taten in der Region zur Last gelegt, unter anderem in Annaberg-Buchholz, Ehrenfriedersdorf, Schlettau und Crottendorf. Bei neun weiteren Taten in Annaberg-Buchholz soll ein 20-Jähriger aus Nordsachsen dabei gewesen sein.

"Nach akribischer Auswertung der von den Beschuldigten gesprühten Tags konnten im Verlauf der weiteren Ermittlungen auch Zusammenhänge zu anderen Graffiti-Schmierereien hergestellt werden", so die Polizei. Zwischen März und Oktober 2022 soll das Duo an weiteren Stellen in Annaberg zugeschlagen haben. So wurden Fassaden von Häusern im Bereich der Kleinen Kirchgasse besprüht, am Parkhaus in der Scheibnerstraße sowie der Lindenstraße und Fichtestraße.

Der 24-Jährige soll zudem 2022 und 2023 im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf und Ehrenfriedersdorf eine Vielzahl an solchen Sachbeschädigungen begangen haben. Im Mai 2022 wurde in Walthersdorf im "Sparrguschenwaag" entlang eines Radweges eine Schutzhütte sowie Sitzgruppe beschmiert worden. Die Polizei konnte den jungen Mann in Tatortnähe stellen. Er hatte noch Farbe an den Händen. Es wurden auch Buswartehäuschen und ein Kriegsdenkmal beschmiert, ebenso wie mutmaßlich auch Stromverteilerkästen, ein Spielplatz und eine Waldschutzhütte.

Der entstandene Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Beide Beschuldigte sind größtenteils geständig.