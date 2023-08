31.08.2023 13:50 964 Fast drei Monate nach "Tag X" in Leipzig: Warum durchsucht die Kripo plötzlich den Kessel-Park?

Ungewöhnliche Szenen in der Leipziger Südvorstadt: Am Donnerstag wurde der Park am Heinrich-Schütz-Platz von Kräften der Kriminalpolizei untersucht.

Von Annika Rank

Leipzig - Ungewöhnliche Szenen in der Leipziger Südvorstadt: Am Donnerstag wurde der Park am Heinrich-Schütz-Platz von Kräften der Kriminalpolizei untersucht. Am Heinrich-Schütz-Platz wurden Anfang Juni mehr als Tausend Menschen eingekesselt. Jetzt wurde der Park erneut untersucht. © Leipzig Livereport Wie TAG24 auf Anfrage von Polizeisprecher Olaf Hoppe erfuhr, wurden die Maßnahmen im Rahmen einer gemeinsamen Aktion von Polizei und Staatsanwaltschaft durchgeführt. Vor Ort konnte man Beamte dabei beobachten, wie sie - teilweise in Schutzanzügen - die Büsche und Wiesen des Parks untersuchten und dokumentierten. Einige potenzielle Beweismittel wurden sichergestellt und in Tüten gepackt. Auch ein sogenannter Sensocopter, also eine ferngesteuerte Drohne mit Bildübertragungstechnik, kam zum Einsatz. Die aufgenommenen Bilder sollen den jeweiligen Polizeiführer vor allem bei unübersichtlichen Einsatzlagen und der Koordinierung seiner Beamten unterstützen. Polizeimeldungen Geldautomat gesprengt: Vier Personen flüchten in dunklem Audi Hintergrund der Maßnahmen am heutigen Donnerstag seien die "strafrechtlich relevanten Ereignissen am 3. Juni 2023", so Hoppe. Auf nähere Details ging er mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht ein. Auch ein Sensocopter wurde bei der Maßnahme eingesetzt. © Leipzig Livereport Zu den konkreten Hintergründen der Maßnahme wollte sich die Polizei nicht äußern. © Leipzig Livereport Ermittlungen zu "Tag X"-Geschehnissen dauern an Die Personalien von 1323 Menschen wurden am 3. Juni festgestellt. © Robert Michael/dpa Am 3. Juni dieses Jahres, dem "Tag X", war eine Demonstration auf der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig aus dem Ruder gelaufen, welche mit der stundenlangen Einkesselung von mehr als 1000 Menschen im Heinrich-Schütz-Park geendet hatte. Gegen die dort Festgehaltenen wird unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Wegen der teils als "katastrophal" beschriebenen Zustände innerhalb des Kessels hatte es scharfe Kritik gegenüber der Polizei gehagelt, so war unter anderem eine Sondersitzung des sächsischen Innenausschusses einberufen worden. Polizeimeldungen 23 Migranten eingeschleust: Fahrer startet Fluchtversuch! Auch hatte die Behörde im Nachgang die Zahl der in der Umschließung festgehaltenen Menschen immer wieder nach oben korrigieren müssen: Erst war von 1040 die Rede gewesen, dann sogar von 1323.

Titelfoto: Montage Leipzig Livereport