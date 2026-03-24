Fatale Hilfsbereitschaft: Mitfahr-App wird Frau zum Verhängnis

Selb - Dass sie jemanden über eine Mitfahr-App nach Deutschland mitgenommen hat, wurde einer Frau im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel zum Verhängnis.

Bei einer Polizeikontrolle konnten sich nicht alle Insassen eines Autos ausweisen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Montag gegen 20 Uhr ein Auto mit ukrainischer Zulassung am ehemaligen Grenzübergang Schirnding.

Die 44-jährige ukrainische Fahrerin und ihre Beifahrerin hatten gültige Dokumente; anders sah es bei der Mitreisenden auf der Rückbank aus.

Die 43-jährige Vietnamesin gab an, dass sie in Deutschland arbeiten und später nach Vietnam zurückkehren wolle.

Laut Bundespolizei hatte die Fahrerin die Frau über eine Mitfahr-App mitgenommen und sollte sie in Frankfurt absetzen. Die Vietnamesin wurde zurückgewiesen und muss sich wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.

Dabei hatte sie der Ukrainerin versichert, ausreichende Dokumente zu besitzen, wie die 44-Jährige mit Chatverläufen nachweisen konnte.