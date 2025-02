"FCK CDU": Farbanschlag auf Gebäude mit CDU-Büro

Halle (Saale) - Der gescheiterte Move der CDU , einen Beschluss im Bundestag nur durch Stimmen der AfD durchzubekommen, sorgt weiter für Unmut in der Bevölkerung.

Das Wohn- und Geschäftsgebäude, in dem sich auch ein CDU-Büro befindet, wurde mit Farbbeuteln beworfen. © CDU-Fraktion im Stadtrat Halle (Saale)

In Halle ist bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Schmeerstraße angegriffen worden.

Unbekannte schmissen vermutlich Farbbeutel gegen die Fassade, die schwarze und rote Kleckse zurückließen.

"Auf dem Gehweg vor dem Haus wurden Schriftzüge mit politischen Inhalten aufgebracht", teilte die Polizei mit.

Es handelt sich um "FCK CDU" (also "FUCK CDU") und "Kein Mensch ist illegal", angelehnt an den CDU-Antrag zu einer verstärkten Migrationspolitik.

"Wer so etwas tut, der tritt die Demokratie mit Füßen", sagte der Fraktionsvorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Christoph Bernstiel (40), zu TAG24. "Politische Diskurse müssen gewaltfrei und ohne Straftaten geführt werden."