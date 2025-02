CDU-Büro in der Leipziger Mädlerpassage blockiert: "Die Brandmauer gab es nie!"

Leipzig - Aktivisten haben die Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands in der Leipziger Mädlerpassage blockiert.

Unter anderem teilte die Gruppe "Young Struggle Leipzig" ein Video der Aktion bei Instagram. Dort heißt es, das CDU-Büro sei besetzt worden. Das konnte die Polizei allerdings nicht bestätigen: In den Räumen befinde sich keine beteiligte Person.

So finde eine Versammlung von mehreren Personen vor der Treppe D statt. Ein Banner mit der Aufschrift: "Ihre Masken sind gefallen. Die Brandmauer gab es nie!", sei zudem aufgehängt worden.

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am Montagmorgen auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Beamten gegen 7.26 Uhr alarmiert.

Auch draußen vor der Mädlerpassage wurde am Montag protestiert. © Sebastian Willnow/dpa

Weiter heißt es zum Video: "Die Aktivist:innen haben sich zum Anlass des Schulterschlusses von CDU und AfD für diese Aktion entschieden."

Demnach die Forderungen: "1 . Stoppt den 5 Punkte Plan! Gegen die Kriminalisierung und Entmenschlichung Geflüchteter Menschen. 2 . Selbstbestimmung ist unser Recht! Für ein Erhalten und Erweitern des Selbstbestimmungsgesetzes."

Leipzigs CDU-Kreisvorsitzender Andreas Nowak (49) gab in einem Statement an: "Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Und wer sich gern bei -5 Grad auf einen Steinfußboden setzen möchte, kann das in unserem Land tun. Wer allerdings glaubt, damit den Faschismus zu bekämpfen, der irrt. Es ist nämlich gar kein Faschismus ausgebrochen."

Polizei und Ordnungsamt kamen zum Einsatz.

Erstmeldung von 10.24 Uhr, aktualisiert um 12.17 Uhr