Schüsse in Altstadt: 19-jähriger Verdächtiger festgenommen

Überlingen/Offenburg - Die Polizei hat einen 19-Jährigen identifiziert und festgenommen, der in Überlingen (Bodenseekreis) mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen haben soll.

Der junge Mann (19) soll zunächst in die Luft geschossen haben. Anschließend zielte er auf eine Gruppe Menschen und auf einen Anwohner. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Zudem fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe in einem Gebüsch, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.

Der Verdächtige soll Mitte vergangener Woche vor einer Gaststätte zunächst mehrmals in die Luft geschossen haben. Anschließend richtete er die Waffe den Angaben zufolge auf eine Gruppe und betätigte erneut den Abzug. Dabei sei jedoch kein Schuss mehr gefallen.

Auf seinem weiteren Weg zielte der Mann demnach zudem auf einen Anwohner, der aus seinem Fenster blickte. Anschließend flüchtete der Mann. Verletzt wurde niemand.

Zunächst blieb eine Fahndung erfolglos. Am Folgetag konnte der Mann jedoch identifiziert und am Bahnhof in Offenburg (Ortenaukreis) festgenommen werden. Er kam anschließend wieder auf freien Fuß.

Am Samstag fanden Polizisten dank einer Zeugin zudem die mutmaßliche Tatwaffe in einem Gebüsch, wie es weiter hieß. Die Zeugin sei eine Bekannte des Verdächtigen und habe gewusst, in welchem groben Bereich sich die Waffe befindet, sagte ein Polizeisprecher. Wie sie genau an die Information gelangt war, blieb zunächst unklar.