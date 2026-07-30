Polizei stoppt nachts Ford und erwischt voll besetztes Schleuser-Auto
Bautzen - Mitten in der Nacht zum Donnerstag stoppten Beamte der sächsischen Bundespolizei in Bautzen einen Ford. Schnell war klar: Nicht alle Insassen hätten nach Deutschland einreisen dürfen.
Gegen 2.45 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten das in Schweden zugelassene Auto, in dem sich insgesamt sechs Insassen und der Fahrer, ein 19-jähriger Schwede syrischer Abstammung, befanden.
Vier seiner sechs syrischen Mitreisenden konnten keine Dokumente vorweisen, die einen legalen Aufenthalt in Deutschland erlauben würden.
Die drei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 18 und 42 Jahren sollen laut ersten Ermittlungen alle in Schweden leben und wollten in Bautzen Verwandte besuchen.
Der Familienbesuch fiel nach der Kontrolle aber aus, und die Syrer mussten nach Schweden ausreisen.
Laut Bundespolizei kann der Vorfall nicht direkt mit einer illegalen Einreise in Verbindung gebracht werden.
Die Bautzner Polizei hat deshalb die Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern und wegen des unerlaubten Aufenthalts übernommen.
Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Ebersbach