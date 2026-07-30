Polizei stoppt nachts Ford und erwischt voll besetztes Schleuser-Auto

Bautzen - Mitten in der Nacht zum Donnerstag stoppten Beamte der sächsischen Bundespolizei in Bautzen einen Ford. Schnell war klar: Nicht alle Insassen hätten nach Deutschland einreisen dürfen.

Insgesamt sieben Personen saßen im von der Polizei gestoppten Ford - vier von ihnen führten keine Aufenthaltsdokumente mit sich. © Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Gegen 2.45 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten das in Schweden zugelassene Auto, in dem sich insgesamt sechs Insassen und der Fahrer, ein 19-jähriger Schwede syrischer Abstammung, befanden.

Vier seiner sechs syrischen Mitreisenden konnten keine Dokumente vorweisen, die einen legalen Aufenthalt in Deutschland erlauben würden.

Die drei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 18 und 42 Jahren sollen laut ersten Ermittlungen alle in Schweden leben und wollten in Bautzen Verwandte besuchen.

Der Familienbesuch fiel nach der Kontrolle aber aus, und die Syrer mussten nach Schweden ausreisen.