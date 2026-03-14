Fenster blutverschmiert: Leiche in Hotel gefunden - Frau offenbar getötet!

Werne - In einem Hotel in Werne im Münsterland ist am frühen Morgen eine tote Frau gefunden worden.

Ein Absperrband der Polizei ist vor dem Eingang des Hotels gespannt. © Max Lametz/dpa

Man gehe nach aktuellem Stand von einem Verbrechen aus, teilte ein Polizeisprecher mit. Angaben zur Identität oder zu weiteren Hintergründen machte er zunächst nicht.

Er bestätigte aber, dass die Tat in dem Hotel stattgefunden habe.

Zuvor sei in der Nähe des Hotels ein schwer verletzter Mann gefunden worden, hieß es. Zu einem möglichen Zusammenhang äußerte sich der Sprecher zunächst nicht.