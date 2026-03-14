Streit um Geld eskaliert: 21-Jähriger am helllichten Tag mit Waffe bedroht und verschleppt
Gevelsberg - Es klingt wie in einem schlechten Hollywood-Film: Wegen Streitigkeiten um Geld wurde ein 21-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis, NRW) mit einer Waffe bedroht und in einen Opel gezerrt. Drei Männer (30, 32, 34) wurden wenig später festgenommen, der 34-Jährige sitzt inzwischen in U-Haft. Nach einem weiteren Mann wird gefahndet.
Um 14.16 Uhr hatte ein Mann (34) den Notruf gewählt und angegeben, dass sein Bruder nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit mehreren Personen entführt worden sei.
Intensive Fahndungsmaßnahmen führten daraufhin zur Festnahme der drei Männer in Herne und Datteln. Dabei kamen auch Spezialeinheiten der Polizei zum Einsatz.
Der 21-Jährige wurde derweil rund drei Stunden später gegen 17.30 Uhr freigelassen und konnte von Einsatzkräften im nur wenige Kilometer entfernten Witten leicht verletzt angetroffen werden.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter inzwischen Untersuchungshaftbefehle wegen Geiselnahme, schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung gegen den 30-Jährigen sowie den 34-Jährigen.
Der Haftbefehl gegen den 30-Jährigen wurde allerdings gegen Auflagen unmittelbar außer Vollzug gesetzt - der Mann ist damit auf wieder freiem Fuß.
32-Jährigem konnte direkte Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden
Eine direkte Tatbeteiligung gegen den ebenfalls festgenommenen 32-Jährigen konnte hingegen bislang nicht nachgewiesen werden. Er wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen.
Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll zudem ein weiterer Mann an der mutmaßlichen Entführung beteiligt gewesen sein. Die Identität des Verdächtigen sei den Ermittlern bekannt, sein Aufenthaltsort allerdings nicht.
Die Fahndung nach ihm dauert ebenso wie die Ermittlungen der zuständigen Polizei Dortmund weiterhin an.
Titelfoto: Alex Talash/dpa