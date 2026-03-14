Nach Entführung in NRW: Verdächtiger mittlerweile in Haft, doch es wird weiter gefahndet
Von Rolf Schraa, Florentine Dame
Gevelsberg - Nach der mutmaßlichen Entführung eines 21-jährigen Mannes in Gevelsberg am Donnerstag sitzt ein 34 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft.
Gegen einen möglicherweise ebenfalls beteiligten 30-Jährigen wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.
Ein dritter Mann kam auf freien Fuß: Dem 32-Jährigen könne keine direkte Tatbeteiligung nachgewiesen werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.
Die Behörden fahnden außerdem nach einem weiteren mutmaßlichen Beteiligten, gegen den ebenfalls bereits Haftbefehl erging. Die Identität des Mannes sei den Behörden bekannt.
Bei der mutmaßlichen Entführung ging es nach ersten Polizeiangaben wohl um Zahlungsstreitigkeiten. Der 21-Jährige sei am Nachmittag unter Androhung einer Waffe in ein Auto gezerrt und weggebracht worden.
Der Geschädigte sei dabei leicht verletzt worden, hieß es am Samstag. Nach rund drei Stunden wurde er demnach wieder freigelassen.
Behörden korrigieren Altersangaben zu Geschädigtem und Verdächtigem
Die Behörden ermitteln wegen Geiselnahme, schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung. In der ersten Meldung hatte die Polizei das Alter des Geschädigten mit 31 angegeben - tatsächlich ist er aber 21 Jahre alt, wie es hieß.
Der Verdächtige, dessen Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wurde, ist 30 Jahre alt und nicht - wie ursprünglich angegeben - 31.
Titelfoto: Alex Talash/dpa