Nach Entführung in NRW: Verdächtiger mittlerweile in Haft, doch es wird weiter gefahndet

Gevelsberg - Nach der mutmaßlichen Entführung eines 21-jährigen Mannes in Gevelsberg am Donnerstag sitzt ein 34 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Nach der mutmaßlichen Entführung eines 21-Jährigen in Gevelsberg fahndet die Polizei nach einem weiteren Verdächtigen. © Alex Talash/dpa

Gegen einen möglicherweise ebenfalls beteiligten 30-Jährigen wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Ein dritter Mann kam auf freien Fuß: Dem 32-Jährigen könne keine direkte Tatbeteiligung nachgewiesen werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Behörden fahnden außerdem nach einem weiteren mutmaßlichen Beteiligten, gegen den ebenfalls bereits Haftbefehl erging. Die Identität des Mannes sei den Behörden bekannt.

Bei der mutmaßlichen Entführung ging es nach ersten Polizeiangaben wohl um Zahlungsstreitigkeiten. Der 21-Jährige sei am Nachmittag unter Androhung einer Waffe in ein Auto gezerrt und weggebracht worden.

Der Geschädigte sei dabei leicht verletzt worden, hieß es am Samstag. Nach rund drei Stunden wurde er demnach wieder freigelassen.