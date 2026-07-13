36-jähriger Leipziger will sein Handy online verkaufen und wird dann angegriffen

Leipzig - Ein 36-Jähriger wollte am Freitagabend ein iPhone über eine Online-Plattform verkaufen. Bei der Übergabe eskalierte die Situation dann.

Die beiden Männer wollten sich in der Nähe des Plagwitzer Bahnhofs zur Übergabe treffen. (Archivbild) © IMAGO / Peter Endig

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann am Montag erklärte, wollten Verkäufer und Käufer sich abends in der Naumburger Straße in der Nähe des Plagwitzer Bahnhofs zur Übergabe treffen.

"Während des Treffens versuchte der Täter, das iPhone des Geschädigten zu entwenden, ohne dafür zu bezahlen", so Engelmann.

Zwischen den beiden Männern entwickelte sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung.

Der 36-Jährige konnte sich erfolgreich wehren und mit seinem Handy flüchten. Trotzdem wurde er leicht verletzt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.