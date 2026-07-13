36-jähriger Leipziger will sein Handy online verkaufen und wird dann angegriffen
Leipzig - Ein 36-Jähriger wollte am Freitagabend ein iPhone über eine Online-Plattform verkaufen. Bei der Übergabe eskalierte die Situation dann.
Wie Polizeisprecher Paul Engelmann am Montag erklärte, wollten Verkäufer und Käufer sich abends in der Naumburger Straße in der Nähe des Plagwitzer Bahnhofs zur Übergabe treffen.
"Während des Treffens versuchte der Täter, das iPhone des Geschädigten zu entwenden, ohne dafür zu bezahlen", so Engelmann.
Zwischen den beiden Männern entwickelte sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung.
Der 36-Jährige konnte sich erfolgreich wehren und mit seinem Handy flüchten. Trotzdem wurde er leicht verletzt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.
Die Polizei hat eine Beschreibung zum Tatverdächtigen veröffentlicht
Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Folgende Informationen sind über ihn bekannt:
- Er ist zwischen 23 und 28 Jahre alt und circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß.
- Seine Augen sind braun, er hat eine große Nase, unreine Haut, kurze, schwarze Haare und einen Oberlippenbart.
- Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Schriftzug auf der Brust.
Wer etwas zu dem unbekannten Tatverdächtigen oder dem Raubdelikt sagen kann oder sonstige Hinweise hat, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.
Titelfoto: IMAGO / Peter Endig