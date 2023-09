10.09.2023 12:24 Feuchtfröhlicher Bootstrip endet mit mehreren Strafanzeigen!

Die Polizei wurde von Zeugen über eine Männergruppe am Niegripper See in Burg informiert, die mehrmals rechtsradikale Äußerungen von sich gaben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Burg - Für eine Gruppe Männer könnte ein Bootsausflug eine unschöne Wendung nehmen. Am Freitagabend machten sie auf dem Niegripper See in Burg (Landkreis Jerichower Land) mit rechtsradikalen Äußerungen auf sich aufmerksam. Die Beschuldigten wiederholten die rechtsradikalen Ausrufe mehrfach. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Zeugen meldeten die insgesamt vier Personen bei der Polizei, nachdem diese auf einem geankerten Boot neben lautstarker Musik immer wieder den verfassungsfeindlichen Ausruf "Sieg Heil" wahrnehmen konnten. Als die Polizei am See eintraf, konnten diese die Ausrufe abermals wahrnehmen. Mithilfe der Wasserwacht wurde den Einsatzkräften die Überfahrt zu den Störenfrieden ermöglicht. Am Boot der Beschuldigten angekommen, konnten ein 53-Jähriger sowie ein 32-Jähriger aus Burg durch die Polizei belehrt werden. Die anderen zwei Insassen wurden zuvor durch den jüngeren Mann, der zudem Bootsführer war, an das Ufer gebracht. Diese konnten ebenfalls durch die Beamten festgestellt werden. Polizeimeldungen 34-jähriger Lette rauscht in Flughafenzaun: Danach verhält er sich, als wäre nix Da der Bootsführer jedoch unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutprobenentnahme realisiert. Die Beschuldigten müssen sich nun auf mehrere Strafanzeigen einstellen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der 03921/920291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

