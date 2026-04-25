Feuer auf Garagendach im Erzgebirge: Polizei schnappt Jugendliche
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Lugau - In Lugau (Erzgebirge) zündelten Jugendliche am Freitagabend auf dem Dach einer Garage. Die Feuerwehr musste anrücken.
Gegen 21 Uhr bemerkten Anwohner Rauch in dem Garagenkomplex in der Sallauminer Straße und setzten daraufhin einen Notruf ab.
Dort hatten laut Polizei drei Jugendliche auf dem Dach einer Garage ein Feuer mit kleinen Ästen entzündet.
Der Brand konnte durch Polizisten gelöscht werden. Die Feuerwehr Lugau kontrollierte die Brandstelle und führte kleinere Restlöscharbeiten durch.
Verletzt wurde niemand. Es entstand geringer Sachschaden an der Dachpappe.
Die Polizei konnte drei Jugendliche im Alter 15 und 16 Jahren ermitteln.
Titelfoto: André März