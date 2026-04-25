Hund beißt Postbotin in den Po, dann ist ihr Kollege dran
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Von Marcel Gnauck
Deggendorf - Gleich zwei Postboten hintereinander hat ein Hund in Deggendorf gebissen.
Der 41-Jährige ist beim Zustellen von Briefen am Donnerstag von dem Tier in den Oberschenkel gebissen worden, wie die Polizei mitteilte.
Einen Tag zuvor war bereits seine Kollegin von dem gleichen Hund attackiert worden. Das Tier biss ihr in die Schulter und den Po. Beide Postboten wurden leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 63-jährige Hundebesitzerin. Um welche Rasse es sich bei dem Hund handelt, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa