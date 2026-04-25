Hund beißt Postbotin in den Po, dann ist ihr Kollege dran

Deggendorf - Gleich zwei Postboten hintereinander hat ein Hund in Deggendorf gebissen.

Ein Hund biss in Niederbayern gleich zwei Postboten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Der 41-Jährige ist beim Zustellen von Briefen am Donnerstag von dem Tier in den Oberschenkel gebissen worden, wie die Polizei mitteilte.

Einen Tag zuvor war bereits seine Kollegin von dem gleichen Hund attackiert worden. Das Tier biss ihr in die Schulter und den Po. Beide Postboten wurden leicht verletzt.