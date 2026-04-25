Krasse Vorwürfe: Ermittlungen gegen drei Polizei-Führungskräfte

Mönchengladbach - Nach Bekanntwerden "schwerwiegender Vorwürfe" wird bei der Polizei Mönchengladbach gegen drei Beamte mit Führungsaufgaben ermittelt.

Die strafrechtliche Relevanz der Vorwürfe wird derzeit noch geprüft. (Archivfoto) © Arne Dedert/dpa

"Der Sachverhalt umfasst nach derzeitigem Stand Vorwürfe wegen grenzüberschreitenden Führungs- und Umgangsverhaltens, Mobbing, sexualisierter Sprache und Fehlverhaltens, gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten", teilte die Polizei mit.

Den drei Führungskräften einer Dienstgruppe sei vorläufig untersagt worden, die Dienstgeschäfte fortzuführen, hieß es weiter.

Die Dienstgruppen seien neu strukturiert worden. Die Vorwürfe würden nun genau geprüft, auch auf strafrechtliche Relevanz seitens der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach.

"Das vorgeworfene Verhalten widerspricht in jeder Hinsicht den Werten der Polizei Nordrhein-Westfalen und wird im Polizeipräsidium Mönchengladbach nicht geduldet", hieß es in der Mitteilung.