Streit eskaliert: Autofahrer prügeln sich auf Straße
Von Marcel Gnauck
Ingolstadt - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es zwischen zwei Autofahrern gekommen, nachdem einer der beiden dem anderen die Vorfahrt genommen haben soll.
Dabei sollen sich der 28-Jährige und 41-Jährige geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte.
Der jüngere Mann habe demnach auch mit geballten Fäusten zugeschlagen und getreten. Der 41-Jährige wiederum habe mit einem Schraubenzieher den Wagen des jüngeren Mannes zerkratzt.
Polizeiangaben zufolge soll der 28-Jährige am Freitag gegen 15 Uhr mit seinem Wagen in Ingolstadt nach links abgebogen sein und dabei dem 41-Jährigen die Vorfahrt genommen haben. Der 41-Jährige verfolgte daraufhin den Wagen des Mannes, bis es zur Auseinandersetzung kam.
Sanitäter brachten den 41-Jährigen mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus.
Den durch den Schraubenzieher verursachten Schaden am Wagen des 28-Jährigen beziffern die Ermittler auf etwa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa