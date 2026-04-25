Streit eskaliert: Autofahrer prügeln sich auf Straße

Ingolstadt - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es zwischen zwei Autofahrern gekommen, nachdem einer der beiden dem anderen die Vorfahrt genommen haben soll.

Die Polizei ermittelt in Ingolstadt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Dabei sollen sich der 28-Jährige und 41-Jährige geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte.

Der jüngere Mann habe demnach auch mit geballten Fäusten zugeschlagen und getreten. Der 41-Jährige wiederum habe mit einem Schraubenzieher den Wagen des jüngeren Mannes zerkratzt.

Polizeiangaben zufolge soll der 28-Jährige am Freitag gegen 15 Uhr mit seinem Wagen in Ingolstadt nach links abgebogen sein und dabei dem 41-Jährigen die Vorfahrt genommen haben. Der 41-Jährige verfolgte daraufhin den Wagen des Mannes, bis es zur Auseinandersetzung kam.

Sanitäter brachten den 41-Jährigen mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus.