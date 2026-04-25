Streit eskaliert: Autofahrer prügeln sich auf Straße

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Faustschläge, Tritte und ein zerkratztes Auto: Zwei Autofahrer geraten in Ingolstadt aneinander. Einer der beiden muss anschließend verletzt ins Krankenhaus.

Von Marcel Gnauck

Ingolstadt - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es zwischen zwei Autofahrern gekommen, nachdem einer der beiden dem anderen die Vorfahrt genommen haben soll.

Die Polizei ermittelt in Ingolstadt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt in Ingolstadt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild)  © Lino Mirgeler/dpa

Dabei sollen sich der 28-Jährige und 41-Jährige geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte.

Der jüngere Mann habe demnach auch mit geballten Fäusten zugeschlagen und getreten. Der 41-Jährige wiederum habe mit einem Schraubenzieher den Wagen des jüngeren Mannes zerkratzt. 

Polizeiangaben zufolge soll der 28-Jährige am Freitag gegen 15 Uhr mit seinem Wagen in Ingolstadt nach links abgebogen sein und dabei dem 41-Jährigen die Vorfahrt genommen haben. Der 41-Jährige verfolgte daraufhin den Wagen des Mannes, bis es zur Auseinandersetzung kam. 

Krasse Vorwürfe: Ermittlungen gegen drei Polizei-Führungskräfte
Polizeimeldungen Krasse Vorwürfe: Ermittlungen gegen drei Polizei-Führungskräfte

Sanitäter brachten den 41-Jährigen mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus.

Den durch den Schraubenzieher verursachten Schaden am Wagen des 28-Jährigen beziffern die Ermittler auf etwa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: