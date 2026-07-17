Feuer im Krankenhaus: Mehrere Patienten müssen nach Zimmerbrand verlegt werden
Saalfeld - Alarm im Krankenhaus! In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld hat es am Donnerstagabend gebrannt.
Das Feuer war gegen 20.10 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen in einem Zimmer im dritten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit.
Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte eine Ausbreitung des Brandes auf andere Bereiche des Krankenhauses verhindern. Gegen 21 Uhr waren die Flammen vollständig gelöscht.
Dennoch hatte das Feuer Auswirkungen, denn elf Patienten wurden auf eine andere Station verlegt. Von den Patienten wurde den Angaben nach niemand verletzt. Allerdings erlitt ein 51-jähriger Feuerwehrmann während der Löscharbeiten eine leichte Verletzung.
Der Sachschaden soll laut derzeitigen Schätzungen bei rund 100.000 Euro liegen. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Erkenntnisse liegen den Beamten derzeit nicht vor.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa