Motorrad und Moped kollidieren: 17-Jährige schwer verletzt

Bad Frankenhausen - In Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt.

Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei erklärte, waren in der Stiftstraße ein Moped und ein Motorrad aus bislang noch ungeklärten Gründen zusammengestoßen.

Den Angaben nach wurde eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt. Die Jugendliche wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 43-jährige Motorradfahrer verletzte sich ebenfalls und musste auch in eine Klinik transportiert werden.