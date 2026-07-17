Motorrad und Moped kollidieren: 17-Jährige schwer verletzt
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Bad Frankenhausen - In Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt.
Wie die Polizei erklärte, waren in der Stiftstraße ein Moped und ein Motorrad aus bislang noch ungeklärten Gründen zusammengestoßen.
Den Angaben nach wurde eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt. Die Jugendliche wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Der 43-jährige Motorradfahrer verletzte sich ebenfalls und musste auch in eine Klinik transportiert werden.
Titelfoto: Silvio Dietzel