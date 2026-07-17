Motorrad und Moped kollidieren: 17-Jährige schwer verletzt

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In Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt.

Von Christian Rüdiger

Bad Frankenhausen - In Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt.

Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.  © Silvio Dietzel

Wie die Polizei erklärte, waren in der Stiftstraße ein Moped und ein Motorrad aus bislang noch ungeklärten Gründen zusammengestoßen.

Den Angaben nach wurde eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt. Die Jugendliche wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 43-jährige Motorradfahrer verletzte sich ebenfalls und musste auch in eine Klinik transportiert werden.

Wegen der unklaren Umstände des Unfalls kam ein Gutachter zum Einsatz. Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Die Stiftstraße war nach der Kollision zeitweise gesperrt.

Titelfoto: Silvio Dietzel

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