Brandanschlag im Jugendamt: Haftbefehl gegen 35-Jährigen beantragt
Von Monika Wendel
Finsterwalde - Nach dem Angriff in einem Jugendamt in Finsterwalde im Süden Brandenburgs kommt der Verdächtige heute vor den Haftrichter.
Die Staatsanwaltschaft habe Haftantrag gestellt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei.
Der Haftrichter entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft muss.
Zu den Hintergründen und dem Motiv für den Angriff machte der Polizeisprecher bislang keine Angaben.
Im Jugendamt in Finsterwalde - einer Außenstelle der Kreisverwaltung - bedrohte ein Mann am Donnerstag eine Mitarbeiterin und legte Feuer in ihrem Büro.
Der 35-Jährige wurde außerhalb des Gebäudes festgenommen. Nach Angaben der Polizei kamen vier Menschen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa