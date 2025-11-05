Feuer im Krankenhaus: Zwei Stationen evakuiert

Saalfeld - In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Die Feuerwehr musste anrücken.

Die Feuerwehren konnten die Flammen löschen. Vorübergehend waren zwei Stationen geräumt worden. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Auslöser war ein Arbeitsunfall, wie die Polizei berichtet. Den Angaben nach war das Feuer gegen 8.30 Uhr bei Wartungsarbeiten an einem Schaltkasten einer Trafoanlage aus bislang noch ungeklärten Gründen ausgebrochen.

Der schwer verletzte Mitarbeiter wurde im Anschluss in einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen. Weitere Personen wurden nicht verletzt, heißt es.

In der Klinik mussten zwei Stationen evakuiert werden. Etwa 25 Personen mussten wegen einer leichten Rauchentwicklung vorübergehend den betroffenen Bereich verlassen. Nach rund einer Stunde konnte der Betrieb in der Notaufnahme und der Radiologie wieder aufgenommen werden. Für die Patienten im Krankenhaus bestand keine Gefahr, teilten die Einsatzkräfte mit.