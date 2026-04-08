Feuer im Sägewerk: Hunderte Baumstämme gehen in Flammen auf
Krayenberggemeinde - In einem Sägewerk der Krayenberggemeinde im Wartburgkreis hat es am Dienstagabend gebrannt.
Wie die Polizei mitteilte, hatten aus bislang noch unbekannten Gründen mehrere Hundert Baumstämme auf dem Lagerplatz des Geländes im Ortsteil Dorndorf angefangen zu brennen.
Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Ein in der Nähe des Holzstapels geparkter Lkw konnte noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich weggefahren werden, teilten die Beamten mit. Der Sattelzug wurde demzufolge nicht beschädigt.
Den Angaben nach entstand durch das Feuer ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Kripo Suhl versucht, die Brandursache herauszufinden.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Tiefenort/Unterrohn