Feuer im Sägewerk: Hunderte Baumstämme gehen in Flammen auf

Krayenberggemeinde - In einem Sägewerk der Krayenberggemeinde im Wartburgkreis hat es am Dienstagabend gebrannt.

Die Feuerwehren konnten den Brand löschen. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Tiefenort/Unterrohn

Wie die Polizei mitteilte, hatten aus bislang noch unbekannten Gründen mehrere Hundert Baumstämme auf dem Lagerplatz des Geländes im Ortsteil Dorndorf angefangen zu brennen.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Ein in der Nähe des Holzstapels geparkter Lkw konnte noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich weggefahren werden, teilten die Beamten mit. Der Sattelzug wurde demzufolge nicht beschädigt.