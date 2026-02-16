Feuer im Wellnessbereich: Hotelmitarbeiterin verletzt
Von Sebastian Kramer
Templin - Im Wellnessbereich eines Hotels in Templin im Landkreis Uckermark ist am Sonntagmittag ein Feuer ausgebrochen.
Eine Mitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt und erlitt Verbrennungen und Verbrühungen, wie die Polizei mitteilte.
Das Hotel wurde vorsorglich evakuiert: Rund 60 Gäste und Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen.
Weitere Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, der entstandene Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.
