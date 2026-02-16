Feuer im Wellnessbereich: Hotelmitarbeiterin verletzt

Templin - Im Wellnessbereich eines Hotels in Templin im Landkreis Uckermark ist am Sonntagmittag ein Feuer ausgebrochen.

Zum Glück blieben alle anderen Hotelgäste und Mitarbeiter unverletzt. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Eine Mitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt und erlitt Verbrennungen und Verbrühungen, wie die Polizei mitteilte.

Das Hotel wurde vorsorglich evakuiert: Rund 60 Gäste und Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen.