Feuer in Einkaufszentrum: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Düsseldorf - Nach einem Feuer in einem Düsseldorfer Einkaufszentrum Ende März ist ein 19-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden.

Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, für ein Feuer in einem Düsseldorfer Einkaufszentrum verantwortlich zu sein. © Marijan Murat/dpa

Der Mann sitze bereits in Untersuchungshaft, ihm werde schwere Brandstiftung vorgeworfen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Am 30. März war in den späten Abendstunden im Stadtteil Bilk ein Feuer ausgebrochen. Die Ermittlungen lenkten den Verdacht auf den 19-Jährigen, ein Haftbefehl wurde erwirkt.

Der junge Mann habe sich dann "offenbar aufgrund des hohen Ermittlungsdrucks" auf einer Polizeiwache gestellt, hieß es nun.

Bei dem Brand war niemand verletzt worden.