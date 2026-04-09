Feuer in Einkaufszentrum: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

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Ende März bricht ein Feuer in einem Shoppingcenter in Düsseldorf aus. Ein 19-Jähriger sitzt nun in U-Haft. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Von Yuriko Wahl-Immel

Düsseldorf - Nach einem Feuer in einem Düsseldorfer Einkaufszentrum Ende März ist ein 19-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden.

Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, für ein Feuer in einem Düsseldorfer Einkaufszentrum verantwortlich zu sein.
Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, für ein Feuer in einem Düsseldorfer Einkaufszentrum verantwortlich zu sein.  © Marijan Murat/dpa

Der Mann sitze bereits in Untersuchungshaft, ihm werde schwere Brandstiftung vorgeworfen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag. 

Am 30. März war in den späten Abendstunden im Stadtteil Bilk ein Feuer ausgebrochen. Die Ermittlungen lenkten den Verdacht auf den 19-Jährigen, ein Haftbefehl wurde erwirkt.

Der junge Mann habe sich dann "offenbar aufgrund des hohen Ermittlungsdrucks" auf einer Polizeiwache gestellt, hieß es nun. 

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Bei dem Brand war niemand verletzt worden. 

Die Flammen im Treppenraum zum Keller konnten in einem größeren Feuerwehreinsatz schnell gelöscht, ein Ausbreiten auf umliegende Räumlichkeiten verhindert werden.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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