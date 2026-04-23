Feuer in Erfurter Altstadt gelegt: Wer hat etwas gesehen?

Erfurt - In der Erfurter Altstadt hat ein Unbekannter in den frühen Morgenstunden gleich mehrfach Brände verursacht.

In den frühen Morgenstunden hat ein bisher noch unbekannter Täter in der Erfurter Altstadt mehrere Brände verursacht. (Symbolfoto) © 123RF/ thangnguyenphoto

Nach Polizeiangaben soll er an mehreren Stellen im Altstadtbereich zwischen Rathaus und Anger Mülltonnen und Müllsäcke in Brand gesetzt haben.

Am Benediktsplatz und an der Rathausbrücke griffen die Feuer demnach auf benachbarte Wohngebäude über, sodass Türen und Fassaden beschädigt worden sind.

Rauch sei dabei in den Hausflur sowie in eine Wohnung eingedrungen. Die Bewohner haben allerdings nicht evakuiert werden müssen, hieß es weiter.

Die Feuerwehr löschte die Brände und lüftete die betroffenen Gebäude.