Schwerer Unfall in Wuppertal: Auto erfasst 19-jährigen Radfahrer

Wuppertal - Ein 19-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochabend in Wuppertal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Florian Schmidt

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er gegen 20.30 Uhr beim Abbiegen von einer abknickenden Vorfahrtstraße mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 19-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es.