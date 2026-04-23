Schwerer Unfall in Wuppertal: Auto erfasst 19-jährigen Radfahrer

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Ein 19-jähriger Fahrradfahrer ist in Wuppertal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Von Paul Schiffgens und Alina Eultgem

Wuppertal - Ein 19-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochabend in Wuppertal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.  © Florian Schmidt

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er gegen 20.30 Uhr beim Abbiegen von einer abknickenden Vorfahrtstraße mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 19-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es.

Polizei und Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Verletzten.
Polizei und Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Verletzten.  © Florian Schmidt

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Augustastraße in Höhe der Hausnummer 70 voll gesperrt.

Der 18-jährige Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Titelfoto: Florian Schmidt

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