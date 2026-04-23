Schwerer Unfall in Wuppertal: Auto erfasst 19-jährigen Radfahrer
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Von Paul Schiffgens und Alina Eultgem
Wuppertal - Ein 19-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochabend in Wuppertal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er gegen 20.30 Uhr beim Abbiegen von einer abknickenden Vorfahrtstraße mit einem entgegenkommenden Auto.
Der 19-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es.
Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Augustastraße in Höhe der Hausnummer 70 voll gesperrt.
Der 18-jährige Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.
Titelfoto: Florian Schmidt