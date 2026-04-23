Für Pfand aufs Gleis: Mann riskiert am Hauptbahnhof sein Leben
Erfurt - Am Erfurter Hauptbahnhof hat ein 39-Jähriger am Mittwoch offenbar für den Gegenwert von Pfandflaschen leichtfertig sein Leben riskiert.
Eine Streife der Bundespolizei beobachtete, wie der Mann über die Bahnsteigbegrenzung kletterte und sich in den Gleisbereich begab.
Zeitgleich fuhr ein ICE in den Bahnhof ein. Glücklicherweise kam der Zug planmäßig zum Stehen, ohne dass eine Notbremsung erforderlich war.
Die Beamten forderten den Mann umgehend auf, den Gefahrenbereich zu verlassen. Dieser zeigte sich jedoch uneinsichtig und erklärte, er habe lediglich Pfandgegenstände sammeln wollen.
Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unbefugten Betretens der Bahnanlagen eingeleitet. Ihn erwartet ein Verwarngeld von 35 Euro.
Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor den Gefahren im Gleisbereich. Züge können nicht ausweichen, haben lange Bremswege und erzeugen starke Sogwirkungen, insbesondere bei Durchfahrten mit hoher Geschwindigkeit.
Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Erfurt