Mann schläft tagelang vor Supermarkt im Auto – dann wird er als Einbrecher enttarnt

Landshut - Ein 51-Jähriger hat tagelang in seinem Auto auf einem Supermarktparkplatz übernachtet – und ist in der Zeit wohl mehrfach in den Laden eingebrochen.

Nicht besonders schlau: Ein Einbrecher hat tagelang vor dem Supermarkt gehaust, in den er auch eingebrochen ist. (Symbolfoto) © 123RF/stunningart

Der Filialleiter hatte die Polizei verständigt, weil ein Mann seit über einer Woche in dem abgestellten Auto wohne, wie die Polizei mitteilte.

Zugleich sei es in diesem Zeitraum zu fünf Fehlalarmen in dem niederbayerischen Markt gekommen.

Daraufhin kontrollierten die Beamten den Mann – und fanden in seinem Wagen diverse Gegenstände aus dem Markt, wie es weiter hieß.

"Eine Überprüfung der Videoaufzeichnung im Markt ergab, dass es sich nicht um Fehlalarme handelte, sondern der 51-Jährige tatsächlich im Markt mit einer Taschenlampe unterwegs war", schilderten die Beamten.

Dazu stellten sie drei beschädigte Außentüren mit Spuren eines Hebelwerkzeuges fest.