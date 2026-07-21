Feuer in Mehrfamilienhaus: Kleines Mädchen (2) im Krankenhaus, Bewohner im Hotel

Arnstadt - In einem Mehrfamilienhaus in Arnstadt ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr löschte den Brand und evakuierte mehrere Hauseingänge. (Symbolfoto) © 123rf/ Jörg Hüttenhölscher

Wie die Polizei erklärte, hatte es im Kellerbereich des Gebäudes in der Triniusstraße gebrannt.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Mehrere Bewohner aus verschiedenen Hauseingängen hatten beim Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude bereits verlassen. Die Wohnungen seien temporär nicht bewohnbar und Strom, hieß es. Aus diesem Grund wurden die Mieter vorübergehend in einem Hotel untergebracht.

Ein kleines Mädchen (2) erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Verletzte gab es nicht. Die anderen Bewohner wurden vor Ort medizinisch von Sanitätern versorgt.