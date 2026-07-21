Auto überschlägt sich im Graben: Mutter mit Kleinkind an Bord

Overath - Ein Unfall ist am Sonntagabend in Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis für eine Mutter und ihr Kind noch mal gerade so glimpflich ausgegangen.

Nach dem Unfall landete der Opel in einem Graben und kippte auf die Seite. Eine Mitfahrerin (23) wurde leicht verletzt. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Laut Polizei passierte das Unglück gegen 20.10 Uhr auf der Mucher Straße. Dort kam die Frau in einer Kurve von ihrer Spur ab.

Sie versuchte zwar noch, das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen, doch der Opel drehte sich, rutschte von der Straße und landete schließlich in einem Graben. Dabei kippte der Wagen auf die Seite.

Die Fahrerin und ihre kleine Tochter blieben zum Glück unverletzt. Die 23-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Vorsichtshalber kamen aber alle drei ins Krankenhaus.

Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei mehreren tausend Euro.