Razzien in Deutschland und Rumänien: Ermittler legen Auto-Mafia das Handwerk

Tuttlingen - Ermittler der Kriminalpolizei aus Rottweil haben mit Unterstützung rumänischer Behörden mehrere mutmaßliche Autohehler festgenommen.

Die Polizei ermittelt bereits seit über einem Jahr gegen die Gruppierung. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Fünf von ihnen sitzen in Deutschland in Untersuchungshaft, ein weiterer in Rumänien, wie die Polizei mitteilte. Die Gruppe steht im Verdacht, gestohlene und unterschlagene Fahrzeuge in Millionenhöhe weiterverkauft zu haben.

Seit Juni 2025 ermittelte die Polizei gegen eine Gruppierung, deren mutmaßliche Haupttäter überwiegend aus dem Raum Tuttlingen agierten. Sie werden verdächtigt, mit den illegal erlangten Fahrzeugen aus Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn und weiteren Ländern gehandelt zu haben.

Die Tatverdächtigen sollen die Autos, Lastwagen und Transporter zu Zulassungsstellen gebracht, neue Hauptuntersuchungen veranlasst und sie mit Ausfuhrkennzeichen angemeldet haben.

Dabei bediente sich die Gruppe den Angaben nach deutschlandweit der Unterstützung von Strohmännern sowie teilweise gefälschter Dokumente.

Später sollen sie die Fahrzeuge - teilweise nach Gründung von Scheinfirmen - weiter ins Ausland verkauft haben. Größtenteils seien die Wagen in Rumänien erneut zugelassen worden.