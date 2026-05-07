Feuer in Tischlerei: Sechs Menschen verletzt und ein Schaden von 450.000 Euro

Jena - In Jena hat es am Mittwoch auf dem Firmengelände einer Tischlerei gebrannt. Feuerwehr , Polizei und der Rettungsdienst waren im Einsatz.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Allerdings war die Fräsmaschine nicht mehr zu retten. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Das Feuer war gegen 12 Uhr auf dem Areal des Unternehmens in der Brüsseler Straße ausgebrochen, wie die Feuerwehr Jena mitteilte.

Laut Polizeiangaben hatte eine CNC-Fräsmaschine während des laufenden Betriebs angefangen zu brennen. Mitarbeiter hatte eine starke Rauchentwicklung sowie kleinere Flammen aus der Maschine bemerkt und sofort die Rettungskräfte alarmiert.

Die Feuerwehren konnten in der Folge den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Durch das austretende Rauchgas wurden jedoch sechs Menschen leicht verletzt.

Die Fräsmaschine wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 450.000 Euro beziffert. Während des Einsatzes war die Brüsseler Straße zwischen McDonald’s und Hornbach voll gesperrt.