Straftäter aus Psychiatrie geflüchtet: Polizei fahndet
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Emmendingen - Die Polizei sucht nach einem verurteilten Straftäter, der aus der Psychiatrie geflohen ist und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Bereits am vergangenen Freitag verschwand der 26-Jährige aus dem Zentrum für Psychiatrie Emmendingen, teilte die Polizei mit.
Der Mann ist wegen versuchten Totschlags verurteilt und wird als fremdgefährdend eingestuft.
Die Polizei rät, den Mann nicht anzusprechen, sondern die Polizei anzurufen.
Geflüchteter ist fremdgefährdend
Der Gesuchte ist ca. 1,80 Meter groß, schlank und trug beim Verlassen der Psychiatrie einen schwarzen Trainingsanzug und eine schwarze Schirmmütze.
Titelfoto: Bildmontage: Kamera24/ Polizeipräsidium Freiburg