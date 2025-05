08.05.2025 13:32 2.998 Feuer in Zirkus-Zelt: Mehr als 100 Kinder betroffen - mindestens 18 Verletzte

Am Donnerstagvormittag ist in einem Zirkuszelt in Aldenhoven (Landkreis Düren) ein Feuer ausgebrochen. Mindestens 14 Kinder wurden verletzt.

Von Frederick Rook

Aldenhoven - Am Donnerstagvormittag ist in einem Zirkuszelt in Aldenhoven (Landkreis Düren) ein Feuer ausgebrochen. Mindestens 14 Kinder wurden verletzt. In diesem Zirkuszelt war am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Über 100 Kinder waren vor Ort. © NEWS5-Redaktion Unmittelbar nachdem die Leitstelle über das Brandereignis an der Straße "Auf der Bleiche" informiert worden war, rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr an den Einsatzort aus. Das brennende Zelt war Schauplatz von Probearbeiten. Zum Zeitpunkt des Unglücks solle sich etwa 113 Kinder im Innenraum aufgehalten haben, die dort Aufführungen vorbereiteten und verschiedene Stücke einstudierten. Die Jurte war von einem professionellen Zirkusbetrieb zur Verfügung gestellt worden. Polizeimeldungen Schuss in Offenbach? Großer Polizei-Einsatz, Beamte finden Patronenhülse Nach dem Vorfall mussten 18 Personen vom Rettungsdienst medizinisch betreut werden, darunter zahlreiche Kinder. Unter den Geschädigten befindet sich auch eine Kindergärtnerin. Sie wurde ebenfalls von einem Notarzt untersucht und betreut. Zirkus-Betreiber sitzt wegen schwerer Körperverletzung im Knast Der Feuerkünstler, welcher den Brand durch einen missglückten Trick verursacht haben soll, kam mit Verbrennungen zweiten Grades in eine Klinik. © NEWS5-Redaktion Zwei Kinder und der Mann, der einen Feuertrick geübt und damit wohl den Brand verursacht hatte, kamen in ein Krankenhaus. Der Künstler erlitt Verbrennungen zweiten Grades. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Für die geplante Veranstaltung steht das Zelt nun allerdings nicht mehr zur Verfügung. Es gehört eigentlich zum Mitmach-Zirkus "Lollipop". Dieser hatte in der Vergangenheit schon öfters für negative Schlagzeilen gesorgt. Polizeimeldungen Leichenfund in Benndorf: Obduktionsbericht liegt vor So sitzt der Betreiber momentan eine dreieinhalbjährige Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung ab. Gemeinsam mit drei Angestellten hatte er zwei andere Mitarbeiter in einen Hinterhalt gelockt und mit einem Baseballschläger attackiert. Die Ermittlungen der Polizei zu den genauen Hintergründen des Brandes sich noch nicht vollständig abgeschlossen. Erstmeldung: 8. Mai, 12.58 Uhr; zuletzt aktualisiert: 13.33 Uhr.

Titelfoto: NEWS5-Redaktion