Feuer zerstört Einfamilienhaus: 150.000 Euro Schaden
Georgenthal - In Georgenthal (Landkreis Gotha) hat am Donnerstagnachmittag ein Einfamilienhaus gebrannt.
Wie die Polizei berichtet, war das Feuer kurz vor 16 Uhr in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße ausgebrochen.
Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus verschiedenen Orten waren im Einsatz und konnten den Brand löschen.
Der 62-jährige Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist nach dem Brand aktuell unbewohnbar.
Der entstandene Schaden wird auf 150.000 Euro beziffert. Laut Polizeiangaben war die Bahnhofstraße zeitweise voll gesperrt. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Herrenhof & Verein