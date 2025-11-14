Feuer zerstört Einfamilienhaus: 150.000 Euro Schaden

Georgenthal - In Georgenthal (Landkreis Gotha) hat am Donnerstagnachmittag ein Einfamilienhaus gebrannt.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren vor Ort. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Herrenhof & Verein

Wie die Polizei berichtet, war das Feuer kurz vor 16 Uhr in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße ausgebrochen.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus verschiedenen Orten waren im Einsatz und konnten den Brand löschen.

Der 62-jährige Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist nach dem Brand aktuell unbewohnbar.