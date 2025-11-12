Feuer zerstört Einfamilienhaus: Gebäude wird abgerissen

Römhild - In Römhild im Landkreis Hildburghausen ist zu Wochenbeginn ein Einfamilienhaus abgebrannt.

Das Feuer breitete sich schnell aus. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Hildburghausen

Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, sei das Feuer fahrlässig verursacht worden. Dies ergab eine Untersuchung des Brandortes der Kripo Suhl, heißt es. Der Schaden wird auf mindestens 80.000 Euro beziffert.

Das Feuer war Montagnacht in einem Wohnhaus in der Unteren Ortsstraße im Ortsteil Simmershausen ausgebrochen. Die Flammen hatten sich im Anschluss schnell ausgebreitet. Unter anderem konnten die Einsatzkräfte nicht mehr vollständig an Glutnester herankommen.

Aus Sicherheitsgründen wurden deshalb keine Feuerwehrleute mehr zum Löschen in das Gebäude geschickt. Am darauffolgenden Morgen wurde das Gebäude dann abgerissen.